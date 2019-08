Глазами Моники Левински

В сентябре 2020 года состоится премьера нового сезона «Американской истории преступлений» Райана Мёрфи, сюжет которого завяжется вокруг импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Продюсером сериала станет непосредственная участница событий Моника Левински.

«Импичмент: американская история преступлений» — так будет называться третий сезон нашумевшего проекта режиссера Райана Мёрфи, каждый сезон которого рассказывает об одном громком и реально совершенном преступлении в США. На этот раз сериал прольет свет на события 1998 года, в ходе которых разразился скандал из-за связи Билла Клинтона с сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

В 2018 году Мёрфи рассказывал, что сам предложил Монике Левински стать исполнительным продюсером сериала. «Ты обязательно должна выступить продюсером и получить за это чертову кучу денег»,— поделился режиссер.

Моника Левински, май 2019 года Фото: Getty Images

Сюжет основан на книге Джеффри Тубина «Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента» («A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President»), которая посвящена скандалу вокруг импичмента. Роль Левински сыграет Бини Фелдштейн — младшая сестра актера Джоны Хилла, известная по работам в фильмах «Леди Бёрд» и «Образование». В сериале также появятся Сара Полсон в роли Линды Трипп и Аннали Эшфорд в роли Паулы Джонс.

Первые два сезона «Американской историй преступлений» были посвящены делу бейсболиста О. Джея Симпсона, которого обвиняли в гибели собственной жены, и убийству дизайнера Джанни Версаче. Оба сезона получили награды «Золотой глобус» и «Эмми».

Премьера сезона намечена на 27 сентября 2020 года. Выход совпадет с финальными неделями выборов президента в США.