08 августа, четверг
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

2
Cтажер Моника Левински и президент Билл Клинтон на мероприятии в Белом доме, 1998 год.

Фото: Getty Images

Глазами Моники Левински

Новый сезон «Американской истории преступлений» будет посвящен импичменту Билла Клинтона

от

В сентябре 2020 года состоится премьера нового сезона «Американской истории преступлений» Райана Мёрфи, сюжет которого завяжется вокруг импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Продюсером сериала станет непосредственная участница событий Моника Левински.


«Импичмент: американская история преступлений» — так будет называться третий сезон нашумевшего проекта режиссера Райана Мёрфи, каждый сезон которого рассказывает об одном громком и реально совершенном преступлении в США. На этот раз сериал прольет свет на события 1998 года, в ходе которых разразился скандал из-за связи Билла Клинтона с сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

В 2018 году Мёрфи рассказывал, что сам предложил Монике Левински стать исполнительным продюсером сериала. «Ты обязательно должна выступить продюсером и получить за это чертову кучу денег»,— поделился режиссер.

Моника Левински, май 2019 года

Моника Левински, май 2019 года

Фото: Getty Images

Сюжет основан на книге Джеффри Тубина «Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента» («A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President»), которая посвящена скандалу вокруг импичмента. Роль Левински сыграет Бини Фелдштейн — младшая сестра актера Джоны Хилла, известная по работам в фильмах «Леди Бёрд» и «Образование». В сериале также появятся Сара Полсон в роли Линды Трипп и Аннали Эшфорд в роли Паулы Джонс.

Первые два сезона «Американской историй преступлений» были посвящены делу бейсболиста О. Джея Симпсона, которого обвиняли в гибели собственной жены, и убийству дизайнера Джанни Версаче. Оба сезона получили награды «Золотой глобус» и «Эмми».

Премьера сезона намечена на 27 сентября 2020 года. Выход совпадет с финальными неделями выборов президента в США.

Комментарии

Печать

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Профиль пользователя