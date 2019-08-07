Вербовщик террористов не добрался до Сирии Боевика ликвидировали при подготовке к теракту

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в Ингушетии сообщил о ликвидации на окраине станицы Вознесенской боевика, планировавшего совершить теракт и скрыться впоследствии на территории Сирии. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном обороте оружия, изготовлении взрывных устройств и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Режим контртеррористической операции (КТО) в станице Вознесенской Малгобекского района по решению оперативного штаба был введен 7 августа в 4:30 утра, после того как была получена оперативная информация, что в станице находится вооруженный преступник. Оперативно-разыскные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ по Ингушетии совместно с бойцами ОМОНа и спецназа из Нижнего Новгорода и Татарстана.

По данным управления Росгвардии по Ингушетии, боевик был заблокирован около пяти часов утра на северной окраине станицы в доме без номера. На требования сложить оружие и сдаться он ответил стрельбой. Началась перестрелка, боевика ликвидировали.

Предварительно боевик был опознан как 38-летний житель селения Сагопши Малгобекского района Павел Загилов.

С места происшествия силовики изъяли охотничий карабин «Сайга», две гранаты РГД-5 и самодельное взрывное устройство, усиленное поражающими элементами, мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте, которое было уложено в рюкзак.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов Павел Загилов не попадал, не имел судимостей и не состоял на каких-либо учетах у силовиков. Как сообщил телеграм-канал «Работаем, Брат», оперативникам Загилов уже был известен под именем Хамза, как главарь одной из спящих ячеек «Исламского государства» (запрещено в России) в Малгобекском районе.

В оперативном штабе НАК также уточнили, что ликвидированный боевик занимался вербовкой жителей Ингушетии «с целью создания террористической ячейки», собирался совершить теракт и потом примкнуть к боевикам в Сирии.

К семи часам утра режим КТО в Малгобекском районе был снят. При проведении операции силовики и гражданское население не пострадали.

По факту боестолкновения в станице Вознесенской решается вопрос о возбуждении уголовного дела по трем статьям: незаконное приобретение и хранение оружия (ст. 222 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ) и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Александра Ларинцева, Пятигорск