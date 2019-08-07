Орешкин не ожидает ухода из российского госдолга «жадных до прибыли» инвесторов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что из-за новых санкций США «жадные до прибыли» иностранные инвесторы останутся на рынке российского долга. «Это волатильный показатель, это нормально, это финансовый рынок. Но мне кажется, что у российского долгового рынка есть потенциал снижения доходностей дальше, и это в том числе будет жадных до прибыли иностранных инвесторов удерживать на нашем рынке»,— сказал господин Орешкин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, американские санкции ограничивают доступность иностранных инвестиций, но Россия уже переориентировалась на внутренние ресурсы. Министр утверждает, что в 2019 году программа долговых заимствований России является рекордной.

«Мы очень много занимаем. Мы в первом полугодии много занимали. Мы в первую очередь ориентируемся на внутренние источники финансирования»,— заявил господин Орешкин.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против страны, использующей химическое и биологическое оружие. Во многих СМИ эти ограничительные меры сразу же назвали новым пакетом санкций против России в связи с «делом Скрипаля». Однако Россия в документе не упоминается, и о применении представленных ограничений речь пока не идет.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп подписал указ о введении санкций».