Спонсорские вложения в бюджет «Крыльев Советов» должны увеличиться

Объем спонсорских средств в бюджете самарского футбольного клуба «Крылья Советов» должен увеличиться. Это необходимо для уменьшения расходов региональных властей на клуб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное правительство.

«Сегодня областной бюджет несет серьезную нагрузку в части содержания “Крыльев”, поэтому доля спонсорских средств должна расти»,– цитирует информагентство слова представительницы правительства.

В июле сообщалось о том, что годовой бюджет самарского футбольного клуба останется на прежнем уровне и составит 1,6 млрд руб. Ранее представители депутатского корпуса Самарской губернской думы и жители региона предложили сократить расходы регионального бюджета на «Крылья Советов».

Георгий Портнов