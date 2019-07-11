Годовой бюджет «Крыльев Советов» составит 1,6 млрд рублей

Годовой бюджет футбольного клуба «Крылья Советов», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), останется на прежнем уровне и составит 1,6 млрд руб. Об этом сообщил СМИ председатель совета директоров самарского клуба, зампред регионального правительства Александр Фетисов.

Чиновник также рассказал, что перед командой поставлена задача попасть в десятку лучших клубов РПЛ. Аналогичная задача ставилась и в прошлом сезоне, однако «Крылья Советов» финишировали на 13-й позиции, сохранив прописку в элите российского футбола по итогам стыковых матчей с «Нижним Новгородом».

«Крылья Советов» являются единственным клубом РПЛ за исключением двух дебютантов лиги (ФК «Тамбов» и ФК «Сочи», — „Ъ-Волга“), финишировавшим на протяжении последних десяти сезонов исключительно в нижней половине турнирной таблицы. Все остальные команды хотя бы раз попадали в итоговую восьмерку. За последние пять лет самарский коллектив дважды покидал элиту российского футбола.

Евгений Чернов