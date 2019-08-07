На вечеринке adidas Originals выступят креаторы поколения Z

Выход новой модели кроссовок OZWEEGO ознаменуется большой вечеринкой, которая пройдет 15 августа. Adidas Originals позвали в пространство Mutabor представителей поколения Z и попросили их отрефлексировать эпоху 1990-х. Молодые художники, в числе которых Jolie Alien, Dragoy &Wiesboy, Аполлинария Брошь, Антон Бунденко и Арюна Тардис представят свои концептуальные инсталляции в формате дополненной реальности.

Отсканировав уникальный QR-код каждого художника, участники смогут видеть инсталляции автора, наведя камеру телефона на различные объекты, установленные в Mutabor.

Сопровождать мероприятие будет музыкальная программа, включающая выступления хип-хоп-исполнителей и диджеев на двух сценах. В лайнапе значится британская рэп-певица IAMDDB, GONE. Fludd, Cakeboy, MANK и другие. Стать гостем мероприятия можно, купив пару новых OZWEEGO в магазинах adidas Originals, начиная с 8 августа.

Обновленный силуэт OZWEEGO сочетает в себе элементы легендарной модели конца 1990-х и футуристические линии, актуальные для поколения Z.