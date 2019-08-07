В Краснодарском крае медики похищали предназначенные для онкобольных льготные лекарства

В городе Ейске Краснодарского края полицией возбуждено уголовное дело по факту хищений медиками льготных лекарств, предназначенных для больных онкологическими заболеваниями, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Ущерб от действий злоумышленников превысил 3,5 млн руб.

По информации правоохранительных органов, работники бюджетного учреждения здравоохранения «Онкологический диспансер №4» в городе Ейске с 2016 по 2019 год незаконно получали и присваивали дорогостоящие лекарственные препараты «Кадсила» и «Фемара», относящиеся к группе противоопухолевых гормональных средств. Льготные лекарства приобретались по поддельным рецептам, выписанным на имя одной из пациенток диспансера, которая ничего не знала о незаконных действиях медиков.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», предусматривающей максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар