Спасатели эвакуировали пострадавшего в ДТП в Сочи

Сегодня утром, 7 августа, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС спасали пострадавшего в ДТП на федеральной трассе А-146 «Джубга - Сочи» в районе поселка Зубова Щель. По сообщению службы «112», требовалась помощь зажатому в машине мужчине.

Как сообщили в ведомстве, используя гидравлическое оборудование, спасатели деблокировали пострадавшего 48-летнего сочинца из грузового автомобиля, после чего передали его врачам Скорой помощи.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в настоящее время федеральные дорожники продолжают ликвидацию последствий паводка и оползня на пострадавшем участке Обхода Сочи. Пока идет установка анкерных систем «Титан», которые дополнительно укрепят и стабилизируют подпорные стенки. Русло реки Псахе практически полностью освобождено от оползневых масс и фрагментов разрушенного паводком и оползнем берегоукрепления: с места ЧС вывезено 350 самосвалов грунта (порядка 5,5 тыс. кубометров). Начались работы по восстановлению тела насыпи путём обратной засыпки и уплотнению слоёв щебня, идёт монтаж барьерного ограждения со стороны реки. “Экватор” работ пройден: в ближайшие дни дорожники приступят к устройству дорожной одежды.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 5 августа около 19:00 на 7 км трассы Тамань – Веселовка 31-летний водитель большегруза, совершая маневр, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108. В результате ДТП 25-летний водитель и 45-летний пассажир отечественного авто погибли, еще четыре пассажира с легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Василий Хитрых