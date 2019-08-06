В Сочи восстанавливают размытую трассу Джубга – граница с Абхазией

Фото: Упрдор "Черноморье"

Федеральные дорожники продолжают ликвидацию последствий паводка и оползня на пострадавшем участке Обхода Сочи. Как сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» в настоящее время идет установка анкерных систем «Титан», которые дополнительно укрепят и стабилизируют подпорные стенки.

«Русло реки Псахе практически полностью освобождено от оползневых масс и фрагментов разрушенного паводком и оползнем берегоукрепления: с места ЧС вывезено 350 самосвалов грунта (порядка 5,5 тыс. кубометров). Начались работы по восстановлению тела насыпи путём обратной засыпки и уплотнению слоёв щебня, идёт монтаж барьерного ограждения со стороны реки. “Экватор” работ пройден: в ближайшие дни дорожники приступят к устройству дорожной одежды», — говорят в Упрдоре.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, обрушение части дорожного полотна на части федеральной автодороги в Сочи произошло 25 июля около 17:30 в результате паводка и сошедших в русло реки Псахе оползневых масс.

Дмитрий Михеенко