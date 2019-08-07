«Татспиртпром» начнет производство кваса на пивзаводе «Белый кремль»

Пивоваренный завод «Белый Кремль» принадлежащий АО «Татспиртпром», в 2020 году запустит производство кваса.

Как рассказала «Ъ-Казань» руководитель пивоваренного проекта «Татспиртпрома» Алсу Хайруллина, первоначально мощности завода предполагали производство кваса, однако компания в первые годы своей работы сосредоточилась на пиве.

«Татспиртпром» начал отгрузки пива со своего завода «Белый кремль» в Чистополе в августе 2018 года. Завод был построен по технологии немецкой компании Krones за 5,6 млрд руб., из которых 4,2 млрд руб. составляет кредит Сбербанка.

За первый год работы «Белый кремль» произвел 5,2 млн дал пива. Из этого объема было реализовано 4,4 млн дал. По словам гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова, выручка компании от пива составила 2,6 млрд руб.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"