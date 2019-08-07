Эксперимент как кредо

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях смартфона Sony Xperia 1.

Топовые смартфоны компании Sony всегда любопытны, хотя бы потому, что это постоянные эксперименты. С каждым свежим релизом видно: японский вендор нащупывает свои уникальные традиции и философию продуктов. При этом тренды мобильного рынка лишь имеет в виду, не следует за ними вслепую. Боковой сканер отпечатка пальцев, лоток с горячей заменой сим-карт или, например, отсутствующая «челка» на экране это легко подтверждают.

Несмотря на то, что Sony поставляет фотомодули многим участникам мобильного рынка, как раз в отношении тренда с количеством основных камер компания проявила, пожалуй, крепчайший стоицизм. Двойной модуль появился лишь год назад, когда это стало оправдано не общепринятым сценарием портретной съемки, а особенностями фотографирования в темноте. Нынешний флагман Xperia 1 уже с тремя камерами в основном блоке. И сразу две из них производства Samsung. Версий о причинах такого решения можно выдвинуть сразу несколько, но пользователю по большому счету все равно. Главное — качество съемки. После пары недель тестирования аппарата, могу сказать, что этот эксперимент Sony удался. Причем речь не только о фотографии, но в большей степени о видео. В последнем кроме качества картинки мне особенно симпатичны стабилизация и звук.

Xperia 1, напомню, получил кинематографичное соотношение сторон дисплея — 21:9. Более того, он был задуман как смартфон для производителей и потребителей видеоконтента. На аппарате есть даже специальный софт, который разработчики позаимствовали у профессиональных киношных камер Sony. Технологии обработки звука и изображения, кстати, вендор использует уже проверенные. Тут без экспериментов. Но это скорее хорошо. А вот функция Side sense, которую вендор старательно перенес в Xperia 1, мне только мешала. Привыкнуть к ней за пару недель не удалось. И 4K-разрешение дисплея в этом смартфоне кажется избыточным. Это скорее маркетинговая необходимость, которая снижает автономность устройства, но заметных преимуществ визуализации не дает.

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