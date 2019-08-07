UTair, заставившую пассажирку купить 11 билетов для двоих детей, оштрафовали

Авиакомпанию Utair наказали штрафом в размере 50 тыс. руб. за предъявленное пассажирке требование купить 11 билетов для двоих детей на рейс из Кургана в Москву. Об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на исполняющего обязанности Уральского транспортного прокурора Сергея Забелова.

Инцидент произошел в феврале этого года. Пассажирка из Хабаровска с двумя детьми с инвалидностью возвращалась в свой город транзитом через Москву из Кургана, где дети проходили лечение. В авиакомпании женщине сказали, что о маломобильных пассажирах перевозчика заранее не предупредили, поэтому клиентке придется купить для одного ребенка, у которого в гипсе были две ноги, девять мест, а для второго, с одной загипсованной ногой, два места. Пассажирке пришлось заплатить 60 тыс. руб. вместо запланированных 16 тыс., поскольку рейс Utair – единственный в курганском аэропорту.