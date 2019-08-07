Utair оштрафовали после того, как женщине пришлось купить 13 билетов для двоих детей

Авиакомпанию Utair оштрафовали на 50 тыс. руб. из-за ситуации с матерью двух детей с инвалидностью из Хабаровского края, которая была вынуждена купить 13 авиабилетов на самолет из Кургана в Москву. По словам исполняющего обязанности Уральского транспортного прокурора Сергея Забелова, авиаперевозчика привлекли к административной ответственности.

Ранее в отношении компании возбудили административные дела по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации») и ч.1 ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей»). «Матери детей-инвалидов не была предоставлена информация об условиях оплаты воздушной перевозки детей на носилках, в результате она была вынуждена купить билеты на рейс Курган—Москва» по цене, значительно превышающей установленные тарифы»,— сообщил господин Забелов.

Инцидент с покупкой билетов произошел в феврале 2019 года. Телеканал «Россия-1» показал сюжет о жительнице Хабаровска, вынужденной купить для себя и своих детей, находящихся после операции на ноги в инвалидных колясках, 13 билетов на рейс Utair Курган—Москва. Вместо запланированных 16 тыс. руб., стоимость билетов превысила 60 тыс. руб. При этом в авиакомпании заявляли, что социальные службы условия перевозки маломобильных пассажиров с ними не обсуждали. По их словам, один ребенок, у которого в гипсе две ноги, будет занимать девять мест, а второй, у которого в гипсе одна нога, займет два места. Все места нужно было оплатить.

Елена Горшкова