Похороны Вилли Токарева пройдут 9 августа

Похороны певца Вилли Токарева пройдут 9 августа, сообщил ТАСС сын артиста Антон Токарев. Место захоронения пока неизвестно. Ранее в мэрии Москвы сообщили, что шансонье похоронят на Троекуровском кладбище.

Чем известен Вилли Токарев Читать далее

Вилли Токарев умер в воскресенье, 4 августа. По данным РЕН ТВ, певец скончался «в одном из онкологических центров Москвы».

Вилли Токарев родился в 1934 году, после эмиграции в 1974 году в США он начал музыкальную карьеру. Известность среди русскоязычных эмигрантов артист приобрел в начале 80-х, в 90-х он вернулся в Москву. В 2015, 2016 и 2017 годах господин Токарев был награжден премиями «Шансон года».