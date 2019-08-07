Суд запретил ДТС разрывать контракт с «Метростроем»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил требования компании «Метрострой» по контракту на инженерную подготовку территории под строительство трех станций метро Фрунзенского радиуса. Сумма контракта составляла 391 млн руб.

Ранее дирекция транспортного строительства Петербурга хотела расторгнуть с подрядчиком контракт, но «Метрострой» добился введения обеспечительных мер в виде запрета на отказ от обязательств по контракту. ДТС, в свою очередь, снял обеспечение по суду.

Как сообщает ТАСС, арбитражный суд встал на сторону «Метростроя», запретив ДТС расторгать контракт в одностороннем порядке. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована.