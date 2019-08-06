«Комосстрой» включается в переделку

Ведущий застройщик Ижевска «Комосстрой» выходит на рынок жилищного строительства Казани. Компания рассчитывает получить земельный участок в Советском районе города под многоэтажку в обмен на инвестиции в достройку одного из казанских долгостроев — проблемного дома обанкротившегося девелопера «Фон». Казанские застройщики на намерения нового конкурента реагируют сдержанно, не ожидая «захватов» на рынке. В компании «Комосстрой» отмечают, что в Казани при сходной с Ижевском себестоимости строительства квартиры можно продать в полтора раза дороже.



Как стало известно “Ъ”, ООО «Комосстрой Казань», входящее в холдинг «Комосстрой», планирует построить в Казани свой первый многоквартирный жилой дом на 12–19 этажей. Застройщик рассчитывает получить под объект участок земли рядом с домом на Космонавтов, 43 площадью 9,4 тыс. кв. м в обмен на инвестиции в сумме 194 млн руб., которые он готов вложить в достройку блока «А» на 87 квартир второго дома ЖК «МЧС» (улица Губкина). Об этом “Ъ” сообщили в компании.

В настоящее время «Комосстрой Казань» ожидает решения президента Татарстана Рустама Минниханова о выделении земли. По словам директора компании Дениса Чайникова, «Комосстрой Казань» после получения «гарантий по предоставлению компании компенсационного участка» готова начать работы на проблемном объекте уже в августе и ввести жилье к июню 2020 года.

Власти Казани выражают готовность оказать содействие застройщику. «Мы предпримем все от нас зависящее для приближения этого момента»,— заверил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин на встрече с дольщиками недостроенного дома, которые организовали возле него палаточный лагерь, требуя ввода объекта в эксплуатацию. Общая сумма необходимых вложений в блок «А» оценивается в 290 млн руб.: недостающие почти 100 млн руб. должен изыскать Фонд поддержки дольщиков.

«Комосстрой Казань» готова также достроить дом целиком, если получит дополнительные компенсационные участки. Размер инвестиций для достройки всего дома застройщик еще не оценивал, поскольку отсутствует проект на весь дом, уточнили “Ъ” в компании.

С 2012 года строительством жилого комплекса «МЧС» занималась компания «Фон» Анатолия Ливады. В 2017 году господина Ливаду обвинили в мошенничестве более чем на 2 млрд руб., сейчас он находится под домашним арестом. Потерпевшими по делу проходят более 1,4 тыс. дольщиков. Заканчивать строительство «фоновских» объектов приходится другим компаниям.

«Комосстрой Казань» было учреждено в Казани 22 октября 2018 года ижевским холдингом «Комосстрой», который является крупнейшим застройщиком в Удмуртии. Компания через своего учредителя связана с агропромышленным холдингом «Комос групп» Андрея Шутова, владеющего Казанским молочным комбинатом.

ООО «Комосстрой холдинг», согласно данным Kartoteka.ru, принадлежит его директору Виталию Девяткину. По итогам 2017 года компания показала 460 млн руб. прибыли до налогообложения. В 2018 году «Комосстрой» возвел 140 тыс. кв. м. жилья (около 2,5 тыс. квартир), что составляет почти половину от годового плана (320 тыс. кв. м.) всех ижевских застройщиков. По состоянию на 1 августа 2019 года, согласно данным Единого реестра застройщиков, в заделе у компании 194,7 тыс. кв. м жилья.

По итогам 2018 года в Татарстане введено 2,4 млн кв. м. жилья. В том числе 527,8 тыс. кв. м., или 21,9%, приходится на оператора региональной программы социальной ипотеки Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана (ГЖФ). 132,8 тыс. кв. м. (5,5%) возвел «Унистрой». На 1 августа, согласно данным Единого реестра застройщиков, наибольшее количество возводимых жилых площадей у «Унистроя» (355,7тыс. кв. м.), ГК «Профит» (237,9 тыс. кв. м.), ГК «Ак барс девелопмента» (172,6 тыс. кв. м.), «СМУ-88» (167,8 тыс. кв. м.) и «Березовой рощи» («дочка» «Сувар-Казани», 129 тыс. кв. м.).

О намерениях «Комосстроя» выйти на рынок Казани руководство компании заявляло более полугода назад. Коммерческий директор компании Александр Кузнецов в начале 2019 года говорил, что «Комосстрой» выйдет на рынок жилищного строительства Казани, «в том числе в рамках решения проблем обманутых дольщиков». Он подчеркивал, что себестоимость строительства везде примерно одинакова, однако цена реализации квадратного метра в Ижевске составляет 49 тыс. руб., а в Казани — 72 тыс. руб. «Мы переросли рынок Ижевска и рассматриваем Казань как хороший вариант для развития»,— сказали “Ъ” в компании.

В «Комосстрое» прогнозируют, что «статистически значимой» доли рынка в Казани компания может добиться «только в случае реализации комплексных проектов микрорайонной застройки». «Точечные проекты таких объемов не дадут. Никаких других препятствий для входа на рынок мы не видим. Скорее, наоборот, нас ждут и оказывают значительную поддержку»,— добавили в компании.

Казанские застройщики реагируют на появление нового конкурента сдержанно. В «Унистрое» отмечают, что повышение конкуренции, как правило, приводит к улучшению качества продукта: «Возможно, будут заданы новые стандарты и все компании, мы в том числе, подтянутся».

В компании «Камастройинвест» также приветствуют появление нового игрока. «Сейчас на рынке 5–6 крупных застройщиков, что, несомненно, мало. Повышение конкуренции заставит игроков улучшать сервис и конкурентные преимущества своих проектов»,— сказали “Ъ” в компании.

Без опасений оценили перспективы прихода «Комосстроя» в компании «Ак Таш». За достройку пятого дома ЖК «МЧС» «Ак Таш» получила землю, на которой возвела первый дом своего ЖК «Триумф». «У нас не война. Захватов здесь не производят. Это ведение хозяйственной деятельности коммерческой организации»,— сказал “Ъ” первый заместитель директора по строительству компании «Ак Таш» Дмитрий Клыков.

Александр Шакиров