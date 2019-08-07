Инженерная компания в Петербурге задолжала сотрудникам более 11 млн рублей по зарплате

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в отношении АО «Лимб», занимающего работами в сфере землеустройства, инженерных изысканий, проектирования и строительства промышленных объектов. В ходе проверки было установлено, что в компании образовалась задолженность по заработной плате перед 244 сотрудниками на общую сумму более 11 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Генеральному директору организации было внесено представление, в отношении него и юрлица возбуждены дела об административном правонарушении. После вмешательства прокуратуры руководство компании частично погасило задолженность перед работниками, выплатив им более 6,5 млн руб. Дальнейшее устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что лишь после вмешательства прокуратуры долги по зарплате перед сотрудниками в размере более 3 млн руб. погасило предприятие ООО «КЗ "Возраждение-2"».