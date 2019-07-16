Завод в Петербурге выплатил работникам более 3 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «КЗ "Возраждение-2"». Проверка показала, что руководство камнеобрабатывающего завода не выплатило 161 работнику заработную плату на сумму более 3 млн рублей. Кроме этого, предприятие нарушило порядок выплат страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, сообщили в надзорном ведомстве.

В адрес руководителя завода было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого долги по зарплате и страховке перед работниками были погашены.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что также после вмешательства прокуратуры с сотрудниками расплатилась строительная компания ООО «Росстроймонтаж».