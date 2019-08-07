Для Казани откроют новое кладбище за Чистым озером

Новое кладбище на площади 5 га планируют открыть в Лаишевском районе Татарстана — между населенными пунктами Чистое озеро и Габишево. Постановление об этом за подписью исполняющего обязанности премьер-министра республики Рустама Нигматуллина опубликовано на сайте Кабмина Татарстана.

Согласно постановлению, кладбище планируют разместить на сельхозземлях, переведя их в «категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях размещения объекта ритуальной деятельности».

Напомним, что до конца 2019 года рядом с Арским кладбищем построят мемориальный сквер для погребения «выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Республики Татарстан». Его площадь составит 0,99 га, а протяженность — 360 м.

"Ъ-Казань"