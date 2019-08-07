В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов

Администрация Тюмени разрешила проведение в городе пикета в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе мэрии. Пикет пройдет 10 августа на площади Борцов Революции. Организатором выступила инициативная группа тюменцев, на акцию заявлено до 50 участников.

Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области (отвечает за санкционирование публичных мероприятий) согласовало заявку екатеринбургского отделения штаба Алексея Навального на проведение аналогичной акции в сквере Большакова. В Москве департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии согласовал три заявки на митинги — две на 10 августа и одну на 11 августа. Заявители указали число участников до 100 тыс. человек.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов. В отношении десятерых участников возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках. Предыдущий санкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова прошел 20 июля по заявке Либертарианской партии: по оценке организаторов, в нем приняли участие 20 тыс. человек, по оценке ГУ МВД по Москве — 12 тыс. Самая массовая протестная акция в Москве с начала 2012 года прошла на проспекте Сахарова 12 июня 2012 года: число ее участников организаторы оценили тогда в 100 тыс., а полиция — в 18 тыс. человек.

Как прошла акция протеста 3 августа — в публикации “Ъ”.

Артем Гирш, Екатеринбург