В парке Горького снова пройдет фестиваль еды в день акции оппозиции

Парк Горького анонсировал «грандиозный концерт с участием российских знаменитостей», который состоится 10 августа в рамках фестиваля Meat & Beat. Неделей ранее организованный мэрией за несколько дней фестиваль «Шашлык Live», как и в этот раз, совпал с датой проведения акции оппозиции.

В сообщении на сайте парка говорится, что на сцене с 12:00 до 20:00 будут выступать Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni, а вести программу будут Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

Как отмечает «Медуза», в списке участников концерта также был группа OQJAV, которая на своей странице «ВКонтакте» заверила, что информация о ее участии «в московском уличном мероприятии 10 августа не соответствует действительности». На момент написания новости OQJAV на сайте парка указана не была.

Накануне о приглашении на фестиваль заявляла группа «Курара». «Уточняем, все надо уточнять, позвонили нам ночью вчера. На 10-е звали, тоже митинг»,— подчеркивали музыканты.

10 августа в Москве на проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Кроме того, московский штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал акцию «Прогулка в поддержку честных выборов», которая состоится после большого санкционированного митинга.

Напомним, неделей ранее мэрия Москвы объявила о фестивале «Шашлык Live», который прошел в один день с несанкционированной акцией из-за выборов в Мосгордуму — 3 августа. Некоторые музыканты узнали о своем участии в фестивале только из сообщения мэрии. Лидеры групп «Несчастный случай» и «Ногу свело!» отказались от участия из-за тех событий, которые в это же время происходили в городе.

По оценкам МВД, на акцию 3 августа вышли 1,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», на ней задержали 1001 человека. Пятеро были госпитализированы.

Подробнее об акциях 10 августа — в материале “Ъ” «После согласованной акции в субботу снова пройдет несогласованная».