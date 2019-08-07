В Москве тестируют систему проверки наличия полисов ОСАГО при помощи камер

ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения и Российский союз автостраховщиков тестируют в Москве систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Источники “Ъ” рассказали, что, пока система работает в тестовом режиме, автовладельцы вместо штрафа за нарушение получат информационные письма от УГИБДД по Москве с рекомендацией оформить полис.

После завершения тестирования нарушители будут получат штраф 800 руб. Первые письма уже отправлены 5,5 тыс. автовладельцев, их машины обнаружены без полиса еще 21 мая.

Подробнее — в материале “Ъ” «Без ОСАГО — сразу в камеру».