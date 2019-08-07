«Опять началось обострение в Донбассе»

Владимир Зеленский снова дозвонился до Владимира Путина. Президент Украины сообщил в среду, что провел «срочный и долгий» разговор с российским коллегой. Поводом для звонка стала гибель от разрыва мины четырех украинских военных в Донбассе — с 21 июля там действует бессрочное перемирие. О переговорах российского и украинского президентов рассказал специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев. С ним беседовал ведущий “Ъ FM” Марат Кашин.

— Это уже второй разговор лидеров двух стран. Первый состоялся 11 июля. После него из Донбасса начали приходить хорошие новости, если можно так выразиться применительно к конфликту, который, судя по последним событиям, там продолжается. 12 июля прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата в Париже, после которой состоялась встреча контактной группы, на которой договорились о перемирии, и перемирие было достигнуто.

31 июля состоялась еще одна встреча контактной группы — в Минске, на которой много говорили о позитиве, о том, что перемирие в целом соблюдается, хоть иногда постреливают. Договорились разминировать мост в Станице Луганской и восстановить его, а также о том, что 21 августа контактная группа соберется снова и обозначит точный срок разведения сил и средств еще в двух районах — это Золотое и Петровское. Все ушли в отпуск, и опять началось обострение, о котором Зеленский и говорил с Владимиром Путиным.

На сайте Кремля еще не появилось никакой информации по поводу разговора, то есть мы не знаем версию российской стороны на эту тему. Но о том, что мир в Донбассе — один из приоритетов, Зеленский говорил еще во время предвыборной кампании, потом во время инаугурации. И на прошлой неделе, когда я его об этом спрашивал в Трускавце, он тоже говорил о том, что нужно срочно созывать саммит в нормандском формате. В принципе, идеи саммита никто в Москве тоже не отвергает, говорят о том, что сначала должны быть зафиксированы какие-то факты исполнения предыдущих договоренностей. Кроме того, Зеленский сказал мне, что в конце августа должна состояться встреча на уровне глав МИД.

Но здесь проблема: на Украине не назначен новый министр иностранных дел, Рада еще не собиралась, назначения не произведены, поэтому в каком формате и что это будет, не очень понятно.

Но Зеленский отметил, что если будут дальнейшие обострения, то он даже готов отменить свой визит в Турцию.

— На ваш взгляд, есть ли у Зеленского шанс действительно как-то повлиять на происходящее на юго-востоке страны, в том числе договариваясь с Москвой по этому поводу?

— Зафиксированный в минских соглашениях особый статус для Донбасса — это очень дискуссионная тема. Это проблема, на которую пока четкого ответа нет, потому что в Киеве многие, например, говорят, что сейчас будет вторая часть реформы децентрализации, и, в принципе, все регионы Украины окажутся с особым статусом, и зачем в этом смысле тогда каким-то образом выделять Донбасс. Я думаю, что какие-то более конкретные очертания могут появиться, когда в стране появится правительство и заработает Верховная рада.