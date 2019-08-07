Завод по производству солей и редкоземельных металлов построят в Линево к 2021 году

В Новосибирской области будет построен завод по производству солей и редкоземельных металлов к 2021 году. Соответствующее распоряжение о реализации масштабного инвестпроекта подписал губернатор Андрей Травников. Инициатор проекта — ООО ПК «Лантан».

Завод построят на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» на площадке 15,8 тыс. кв. м. Полный срок реализации проекта — семь лет, инвестиции — 150 млн руб. Как ранее сообщал “Ъ-Сибирь”, в год предприятие будет выпускать до 600 т солей.

ПК «Лантан» зарегистрировано в Новосибирской области в 2016 году. Совладельцы компании — московский ЦТ «Лантан» (49%), производящий соли редкоземельных и редких металлов, а также легирующие добавки для сталей и чугунов, и СКТБ «Катализатор» (51%).

Оксана Павлова