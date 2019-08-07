Показатели жилищного строительства выросли в районах Новосибирской области

Новосибирская область по темпам жилищного строительства в первом полугодии 2019 года поднялась на три пункта по РФ, особый эффект показали действующие в регионе программы жилищного строительства в районах области, где активно ведется малоэтажная застройка. Почти половина от общих полугодовых объемов жилищного строительства в регионе составляет малоэтажное жилье.



В преддверии профессионального праздника министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал об основных показателях развития отрасли в регионе. В частности, он подчеркнул, что за шесть месяцев 2019 года построено порядка 655 тыс. кв. м жилья, или почти 8,9 тыс. квартир, в том числе порядка 298 тыс. кв. м малоэтажного жилья (более 45,4%) и более 357 тыс. кв. м многоквартирных домов (54,6%).

«По итогам шести месяцев 2019 года план по вводу жилья на первое полугодие, установленный контрольными показателями губернатора, исполнен на 109,2%, в целом у нас достаточно высокие показатели на общероссийском фоне,— отметил Иван Шмидт.— Среди субъектов РФ по объемам жилищного строительства за январь-июнь 2019 года Новосибирская область занимает 9 место, введя на территории региона около 2,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. В Сибирском федеральном округе по этим показателям мы лидируем. Высокую эффективность показали строительные программы, реализуемые в сельских районах области. Это говорит о том, что правительство региона проводит достаточно серьезную политику в Новосибирской области в части реализации льготных программ жилищного строительства на селе».

Министр подчеркнул, что в регионе, в том числе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», активизировано строительство социально значимых объектов. Так, например, если за 2018 – начало 2019 года сдано 12 детских садов, в настоящее время ведутся работы по 18 таким объектам, сдача которых планируется до конца года. «Всего в текущем году в районах области будет введено порядка 55 объектов социальной инфраструктуры, в целом в работе управления капитального строительства региона более 150 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта»,— прокомментировал Иван Шмидт.

Кроме того, в сфере контроля долевого строительства минстроя Новосибирской области находится 395 многоквартирных домов. Проведена масштабная работа по переходу строительного рынка региона на проектное финансирование в рамках реализации постановления правительства РФ №480 от 22.04.2019. Банковским сектором с застройщиками уже заключено 16 кредитных договоров, предусматривающих проектное финансирование, еще порядка 7 заявок застройщиков получили предварительное одобрение банка.