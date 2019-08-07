Предпринимателя Олега Захарова осудили за передачу денег полицейскому

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в Советском райсуде, предприниматель Олег Захаров, заключивший досудебное соглашение с прокурором, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно и выплате 100 тыс руб. штрафа. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

Уголовное дело связано с передачей сотруднику полиции от подозреваемого в мошенничестве врача 1,5 млн руб. через двух посредников, в том числе и господина Захарова. При этом врач сдал обоих посредников, свою подругу и предпринимателя. Они были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. Также по цепочке был задержан и оперуполномоченный ОЭБиПК УВД Нижнего Новгорода Роман Молев, которому Олег Захаров под контролем чекистов отнес эти деньги. Бывшего сотрудника полиции за эту историю приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, что Олег Захаров находится в СИЗО. Он был арестован по второму уголовному делу о мошенничестве, связанному со строительством сетей МУП «Водоканал» Кстовского района (предприниматель являлся основным кредитором и подрядчиком обанкротившего предприятия).

Иван Сергеев