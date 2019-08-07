Левобережные очистные сооружения Воронежа не смогли обжаловать иск Роспотребнадзора

Воронежский облсуд оставил в силе решение Левобережного райсуда Воронежа, обязавшего по иску регионального управления Роспотребнадзора ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) обеспечить соответствие гигиеническим нормативам качество питьевой воды и сточной воды на выпуске в водоем. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, Роспотребнадзор обратился с иском к ЛОС в октябре 2018 года после жалоб воронежцев на неприятный запах, источником которого назвали предприятие. Ведомство таким образом рассчитывало обязать ЛОС привести воду к гигиеническим нормам, а также ускорить инвестиционную программу компании. От последнего требования позже Роспотребнадзор отказался.

Отметим также, что неприятный запах до сих пор периодически беспокоит воронежцев, что стало причиной внимания к предприятию со стороны губернатора Александра Гусева. По данным “Ъ-Черноземье”, региональные власти рассматривают варианты привлечения на ЛОС новых инвесторов.

Подробнее о судебном разбирательстве — в материале “Ъ-Черноземье” «Инвестпрограмму ЛОС ускоряют иском».

Александр Прытков