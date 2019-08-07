СКР не будет возбуждать дела по факту нарушений на муниципальных выборах в Петербурге

Следственный комитет по Петербургу не расследует уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах, в том числе по обращениям городской избирательной комиссии. Достаточных оснований для проведения по ним процессуальных проверок не имелось, так как признаки преступлений, подследственных следователям СК РФ, не усматривались, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

По данным агентства, за семь месяцев текущего года в региональное управление СКР поступили восемь подобных обращений из Горизбиркома. Речь в них шла о нарушениях в ИКМО «Академическое», «Красненькая Речка», «Ржевка», «Сампсониевское», «Северный», «Георгиевское», «Сергиевское» и «Екатерингофский». По результатам рассмотрения пяти обращений даны разъяснения, одно направлено в региональное ГУ МВД и еще два возвращены в Горизбирком. Уголовные дела по фактам нарушений за период проведения муниципальных выборов в Петербурге не возбуждались и не расследовались, уточнили в Следственном комитете.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком направил в СКР несколько материалы по нарушениям в работе петербургских ИКМО для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).