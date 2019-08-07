«Аэрофлот» запустит ежедневный рейс Южно-Сахалинск

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 октября запустит ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. В сообщении на сайте компании говорится, что продажа билетов будет открыта в августе.

«Открытие рейса в Южно-Сахалинск призвано решить стратегически важную задачу — обеспечить круглогодичное и стабильное воздушное сообщение между динамично развивающейся Сахалинской областью и европейской частью России»,— подчеркнули в авиакомпании.

При этом отмечается, что билеты будут продаваться по коммерческим тарифам: программа «плоских тарифов» на этот рейс не распространяется. Однако правительство Сахалинской области «разработает собственный механизм субсидирования перевозки для жителей региона».

В «Аэрофлоте» напомнили, что сейчас рейсы Москва—Южно-Сахалинск—Москва дважды в день выполняет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).