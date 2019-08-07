Минлесхоз Красноярского края: решения о нетушении лесных пожаров будут приниматься

Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что решения о нетушении лесных пожаров все равно будут приниматься. «Это природно-стихийное явление, но мы будем увеличивать долю пожаров, которые нужно тушить, чтобы обеспечить комфортное проживание людей»,— сказал он на встрече с журналистами в среду.

Чиновник предположил, что федеральные власти вмешались в ситуацию с лесными пожарами по двум причинам. «Такая реакция федерального руководства могла быть обусловлена затяжным периодом горения и беспокойством населения. Но ситуация находится под контролем. Этот год стал более напряженным, так как повлияла смена ветров, с которой пришла дымка»,— сказал господин Маслодудов.

На территории Красноярского края больше месяца горят леса, дым перекинулся на соседние регионы. 31 июля президент Владимир Путин поручил Минобороны направить военнослужащих на тушение лесных пожаров в Сибири. По данным Димитрий Маслодудова, сейчас в авиационной наземной зоне края действует 30 лесных пожаров на территории пяти районов, их общая площадь составляет около 15 тыс. га.

О ситуации с лесными пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах»

Юлия Сасевич