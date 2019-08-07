«Магнит» выплатил 433,8 млн рублей по облигациям

ПАО «Магнит» выплатило 433,8 млн руб. по облигациям на 5 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в июне этого года генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса». Президент «Магнита» Ян Дюннинг взял на себя роль гендиректора общества. Уточняется, что господин Дюннинг останется на посту заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит».

Василий Хитрых