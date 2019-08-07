«Магнит» выплатил 433,8 млн рублей по облигациям

07 августа, среда
ПАО «Магнит» выплатило 433,8 млн руб. по облигациям на 5 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в июне этого года генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса». Президент «Магнита» Ян Дюннинг взял на себя роль гендиректора общества. Уточняется, что господин Дюннинг останется на посту заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит».