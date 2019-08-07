Прокуратура проверит 40-часовую задержку рейса авиакомпании «Глобус»

Новосибирская транспортная прокуратура проведет проверку после задержки на 40 часов вылета из Черногории рейса авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7). В сообщении на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры говорится, что задержка вылета рейса из Тивата в Москву была связана с повреждением Boeing 737–800 «наземными службами аэропорта Тиват 4 августа».

«Пассажиры задержанного авиарейса доставлены в Москву резервным воздушным судном авиакомпании»,— добавили в ведомстве. Прокуратура планирует дать оценку своевременности предоставления резервного воздушного судна и соблюдения прав пассажиров.