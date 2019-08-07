Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае превысит 1,5 млрд рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в 2019 году составит не менее 1,5 млрд руб. Об этом заявил журналистам краевой министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов в среду. Окончательную сумму ущерба подсчитают после завершения сезона.

По словам чиновника, ежегодный ущерб от природных пожаров в регионе составляет от 1,5 до 2 млрд руб. «В этом году он не будет ниже — сезон очень горимый»,— сказал Димитрий Маслодудов, отметив, что по существующей методике оценивается только стоимость древесины без учета ущерба экологии.

С июля 2019 года лесные пожары бушуют в двух регионах Сибири — Красноярском крае и Иркутской области. К концу месяца тема горящих сибирских лесов вышла на федеральный уровень. 31 июля президент Владимир Путин подключил к тушению пожаров военную авиацию.

О ситуации с лесными пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах»

Илья Галагуз, Юлия Сасевич