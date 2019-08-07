«Левада-центр»: большинству россиян для «нормальной жизни» не нужны развлечения и досуг

Большинству россиян для «нормальной жизни» достаточно, чтобы хватало денег на питание, жилье, одежду, медицину и лекарства, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Развлечения и досуг оказались внизу списка необходимых расходов (6% против 11% в декабре 2017 года). Социологи отмечают, что отказываться от досуга стало нормой для значительной части населения.

Опрос проводился 18–24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Объем — 1608 человек от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Респонденты отвечали на вопрос: «на какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?» В первую пятерку ответов вошли:

на полноценное и качественное питание (77%),

на оплату жилья (62%),

на одежду и обувь (55%),

лечение и покупка лекарств (51%),

здоровый образ жизни, занятия спортом и профилактика заболеваний (19%).

«Левада-центр» отмечает, что подобный опрос проводился в декабре 2017 года. За это время иерархия семейных нужд слегка изменилась: среди семейных нужд чаще стала звучать оплата ЖКХ, лекарств и медуслуг. По мнению социологов, это свидетельствует о недоступности многих видов медобслуживания и дороговизне услуг ЖКХ.

Ранее исследование «Ромира» показало, что российской семье требуется 78 тыс. руб. в месяц для «нормальной жизни». Одновременно социологи «Левада-центра» выяснили, что 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Это число практически не меняется с 2012 года.

Как правительство рассчитывает поднять доходы россиян к 2024 году, читайте в публикации “Ъ”.