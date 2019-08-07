Горизбирком Петербурга не намерен отказываться от «дачных» избирательных участков на выборах губернатора

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия не намерена отказываться от размещения экстерриториальных участков в Псковской и Ленинградской областях на выборах губернатора Петербурга, чтобы на них могли проголосовать граждане, находящиеся на дачах. По словам председателя ГИК Виктора Миненко, комиссия не может «пойти против избирателей», поскольку «все же делается исключительно для них, для их удобства»,— цитирует его «Фонтанка.ру».

При этом господин Миненко сослался на телесюжет, в котором потенциальные избиратели якобы приветствуют возможность поучаствовать в губернаторских выборах, находясь в садоводствах. В то же время Горизбирком «всегда внимательно прислушивается к рекомендациям ЦИК, особенно Эллы Памфиловой», подчеркнул глава городской избирательной комиссии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Центризбиркоме настоятельно рекомендовали ГИК отказаться от создания «дачных» участков в Псковской области. Как поясняла госпожа Памфилова, «у нас есть для этого самые серьезные основания».