Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе—июле выросла на 10,8%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе—июле 2019 года выросла до 519,7 млрд руб., на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с семью месяцами 2018 года выросла на 11,8%, до 649,8 млрд руб.»,— говорится на сайте Сбербанка.

Чистый процентный доход составил 718,2 млрд руб. На его динамику повлиял рост цены клиентских пассивов и выплата дивидендов, из-за которой в июле снизились доходы от операций на денежном рынке.

Об отчетности Сбербанка за второй квартал читайте в публикации “Ъ” «Недооцененный Сбербанк».