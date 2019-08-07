В судах Петербурга рассматривается более 600 исков по нарушениям на муниципальных выборах

Зарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты в Петербурге массово подают иски в суды против ИКМО и ТИК, добиваясь отмены регистрации конкурентов. В настоящий момент к производству принято более 600 исковых заявлений, большинство из них рассмотрено.

Истцы пытаются оспорить законность регистрации независимых кандидатов. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в 70% случаев иски отклоняются по причине надуманности претензий или недостаточности оснований для отказа в регистрации. Однако ИКМО признают свои «ошибки» и соглашаются с мнением заявителя. Эксперты убеждены, что заявителям пока не поступила «отмашка из центра» прекратить свои действия.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Выборная кампания переместилась в суд».