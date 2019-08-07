Выборная кампания переместилась в суд

Зарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты массово подают иски в суды против ИКМО и ТИК, добиваясь отмены регистрации конкурентов. По состоянию на 2 августа к производству было принято 643 исковых заявления, а рассмотрено 563. Истцы пытаются оспорить законность регистрации независимых кандидатов. В 70% случаев, сообщает объединенная пресс-служба судов города, иски отклоняются по причине надуманности претензий или недостаточности оснований для отказа в регистрации. Однако ИКМО признают свои «ошибки» и соглашаются с мнением заявителя. Эксперты убеждены, что заявителям пока не поступила «отмашка из центра» прекратить свои действия.

Истцы, как правило, используют доводы ИКМО, которые ранее городская избирательная комиссия признала незаконными. Почву для них готовят и сами местные избиркомы. В частности, ИКМО «Черная речка» отказала кандидату Павлу Чупрунову в регистрации, а потом отменила свой отказ и зарегистрировала его. Права у нее на это не было, так как отменить решение ИКМО может только вышестоящая комиссия или суд. Соперники не успели среагировать на это, господин Чупрунов сам подал иск, и незаконные решения были отменены. Он просил у суда зарегистрировать его, но тот отправил дело на пересмотр в ИКМО. В итоге кандидата вновь незаконно зарегистрировали, так как при голосовании не было кворума. Он намерен вновь идти в суд.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что по 34 решениям поданы апелляции в городской суд. По состоянию на 2 августа было рассмотрено 30 из них.

Как правило, иски отклоняются, а независимые кандидаты получают известность, которой ранее не имели. Причиной тому служит пристальное внимание к проблемам на муниципальных выборах со стороны общественности и СМИ.

Независимый политолог Дмитрий Витушкин говорит, что истцы не сами принимают решение судиться, а следовательно, вал исков прекратится, только если будет дана «отмашка из центра». «Мне кажется, что ситуация с пиаром получилась спонтанной. Заявители просто стараются завалить всеми правдами и неправдами независимых кандидатов. Видимо, им не поступило отмашки из центра, которая должна бы заставить их замолчать. Понятно, что партийный человек всегда выражает волю своего руководства»,— убежден господин Витушкин.

Показательной была ситуация с семью кандидатами от партии «Яблоко» в совет МО «Коломна». Их регистрацию пытались оспорить соперники из «Единой России». Так же, как в «Черной речке»: незаконный отказ, незаконная отмена решения об отказе, а далее незаконная регистрация. Суд встал на сторону «яблочников», решения отменил и направил их документы на повторное рассмотрение в «Коломну».

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что суды проигрываются из-за плохой подготовки юристов. «Борьба на выборах в судах — достаточно старое явление. Электоральный юрист — очень серьезный человек. За его работой стоят большие деньги. Поэтому попытка где-то улучшить свою ситуацию, сняв конкурента через суд — попытка вполне реалистичная, и неоднократно это получалось. Дальше вопрос в подготовке: как и кто готовит эти иски? Судя по тому, что мы сейчас видим, качество электоральных юристов и качество подготовки исков крайне низкое, а это говорит о том, что руководители экономят. Кандидаты сами решений не принимают, есть штаб, есть центр. Там говорят, что надо готовить иски,— все и готовят. Дальше каждый надеется, что именно он с судом договориться сможет»,— считает господин Солонников.

Удачными для противников независимых кандидатов стали дела в Ленинском районном суде. Там удалось снять с выборов трех человек из-за того, что они подали документы за пределами установленного ИКМО «Екатерингофский» сроков. Сроки продлевала городская избирательная комиссия, потому что муниципалы скрывали дату назначения. Представители ГИК ни на одно из заседаний не явились, хотя она является третьим лицом в этих делах. Кандидаты намерены обжаловать решения суда.

Олег Дилимбетов