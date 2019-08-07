Skoda Scala получила версии для экстренных служб

Компания Skoda представила новые модификации хэтчбека Scala для экстренных служб.

Автомобили адаптированные для работы в полиции, «скорой помощи» и пожарной службе, отличаются специальной ливреей, штатной сиреной, а также светодиодными проблесковыми маячками, установленными на крыше, в передней и задней частях машины.

Skoda Scala для экстренных служб предложена с бензиновыми моторами (95- и 115-сильным 1.0 TSI и 150-сильным 1.5 TSI), а также со 115-сильным дизелем 1.6 TDI. Все двигатели, кроме самого слабого (только с 5-ступенчатой «механикой»), оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым «роботом».

Напомним, премьера базового хэтчбека Skoda Scala состоялась в декабре 2018 года.