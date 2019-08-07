Белгородские власти отменили концессию на модернизацию водоканалов за 17 млрд рублей

Департамент ЖКХ Белгородской области отменил проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о модернизации централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных в муниципалитетах региона. О причинах этого решения не сообщается. Напомним, в июле стартовал прием заявок на конкурс, победитель которого в течение 15 лет и двух месяцев должен был направить на «проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект соглашения» не менее 16,96 млрд руб. В свою очередь, департамент ЖКХ намеревался предоставить концессионеру на указанный срок права владения и пользования имуществом водоканала. С предложением о заключении концессионного соглашения выступило АО «Белгородский водоканал» (по данным Kartoteka.ru, на 100% принадлежит департаменту имущественных и земельных отношений Белгородчины). Согласно федеральному законодательству, если на конкурс в течение 45 дней не поступит других предложений, соглашение должно быть заключено с «Белводоканалом» как с инициатором.

О том, как «Белводоканалу» поднимали тарифы, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Дважды одобренные».

Александр Прытков