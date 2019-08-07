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Мэр Абакана раскритиковал кадровую политику правительства Хакасии

Мэр Абакана Николай Булакин («Единая Россия») считает, что глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) при подборе кадров не должен отдавать предпочтение «варягам». «Набирать команду в правительство республики из других территорий неправильно. Люди должны быть хорошо адаптированы к нашему региону, знать глубоко и без искажений его проблемы. Предпочтение нужно отдавать местным кадрам, а они есть у нас»,— заявил глава города в эфире телеканала «Абакан 24».

Подбор кадров в новый состав правительства Хакасии проходил на конкурсной основе после победы коммуниста Валентина Коновалова на выборах главы республики в ноябре 2018 года. К данному моменту правительство сформировано, но оно продолжает обновляться.

Высшие руководящие посты в исполнительной власти Хакасии занимают немало уроженцев соседнего региона — Красноярского края, однако они долгое время живут в республике. К «варягам» можно отнести двух заместителей главы региона — уроженку Казани Юлию Исмагилову, представляющую Хакасию в Москве, и выходца из Татарстана Константина Харисова. Он занял должность в июле этого года.

Кого берут в свои команды губернаторы-оппозиционеры — в материале “Ъ” «Кадровые маневры в стесненных условиях»

Илья Галагуз


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