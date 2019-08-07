Глава Удмуртии сообщил о наличии кандидата на пост министра спорта

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что правительство подготовило кандидатуру на вакантный в настоящее время пост министра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики.

«Кандидат есть, мы сейчас проводим согласительные процедуры с Минспорта РФ и другими органами»,— рассказал господин Бречалов в эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск». При этом он отказался называть его фамилию.

Напомним, занимавшая этот пост Наталья Гольцова покинула его по собственному желанию 14 июня в связи с переходом на другую работу. В настоящее время вакантными остаются также должности руководителя агентства печати и массовой информации, а также министра здравоохранения.