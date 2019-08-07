Почти 40 населенных пунктов оказались задымлены в Иркутской области

37 населенных пунктов в Иркутской области находятся в зоне задымления из-за лесных пожаров. Как сообщает областное управление МЧС, 21 населенный пункт задымлен в Киренском районе, 14 — в Катангском, еще два — в Усть-Кутском.

К утру 7 августа на территории Иркутской области действовали 136 пожаров общей площадью 675 тыс. га. Из них 18 возгораний локализованы на площади около 23 тыс. га. По информации Иркутского УГМС, в ближайшие сутки на территории северных и верхнеленских районов улучшение лесопожарной обстановки не ожидается из-за отсутствия осадков.

Напомним, пожары в Иркутской области и Красноярском крае бушуют около четырех недель. 31 июля президент России Владимир Путин подключил военных к тушению лесных пожаров в Сибири.

О ситуации с лесными пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах»

Юлия Сасевич