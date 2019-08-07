Мадуро заявил о доказательствах заказа покушения на него Болтоном

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у него есть доказательства того, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон дал распоряжение на покушение не него. Он отметил, что не имеет оснований винить президента США Дональда Трампа.

«Исполнился год, как была совершена попытка покушения. Я могу сказать, что сегодня у меня есть доказательства того, что покушение на убийство было заказано Джоном Болтоном из Белого дома»,— заявил господин Мадуро в эфире государственного телевидения. Он отметил, что есть и свидетели того, как господин Болтон вместе с бывшим президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом поручили оппозиционеру Хулио Берхесу убить господина Мадуро.

«Я не могу обвинить президента Трампа, сейчас не могу, но у меня есть все основания, чтобы обвинить и запросить расследования в отношении Джона Болтона»,— добавил президент Венесуэлы.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Мадуро.

Подробнее о том, как США готовятся к смене власти в Венесуэле,— в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».