Электроснабжение в Иркутской области восстановлено

Во всех пострадавших после второй волны поводков населенных пунктах Иркутской области восстановлено электроснабжение, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. По его данным, подтопленных жилых и соцобъектов в регионе нет.

Отмечается, что вода остается на 25 приусадебных участках, три участка автодорог также подтоплено.

Напомним, сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. домов восстановлению не подлежит. Погибло 25 человек.

О ситуации с паводками в Иркутской области — в материале “Ъ FM” «Иркутская область готовится ко второй волне».