Двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

В результате ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадало 12 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на центральную больницу. Детей среди пострадавших не было.

«К нам обратилось всего 12 человек, восемь человек решили госпитализировать. Они с черепно-мозговой травмой, есть небольшие переломы. Состояние средней тяжести. Тяжелых нет»,— сказал агентству сотрудник больницы. Остальные получили ссадины и ушибы.

По данным регионального ГИБДД, авария произошла в 6:55 (22:55 мск) на 133-м километре автомобильной дороги Южно-Сахалинск—Оха (район с. Тихая). «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал маневр поворота налево от правой обочины, не убедившись в его безопасности. В результате чего с ним совершил столкновение ехавший в попутном направлении пассажирский автобус»,— говорится в сообщении ведомства.