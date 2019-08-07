07 августа, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

США проверяют китайские банки на возможное финансирование ядерной программы КНДР

Администрация США изучает финансовые операции на сотни миллионов долларов трех крупных китайских банков, которые могут быть причастны к финансированию ядерной программы Северной Кореи, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на апелляционное заключение суда. Банки отрицают проведение расследования в отношении них.

По данным агентства, Государственный банк Северной Кореи мог использовать неназванную подставную китайскую компанию для экспорта угля и других полезных ископаемых, а полученный доход вложить в финансирование программы по созданию ядерного оружия.

В частности, власти изучают документы банков с 2012 по 2017 год. Агентство добавило, что правительство подозревает кредитные организации не в финансировании вооружения КНДР, а в том, что они могут хранить записи, которые прояснят подробности получения средств Северной Кореей на развитие ядерной программы.

В документе, по информации Bloomberg, три китайских банка не были названы, но агентство полагает, что речь идет о China Merchants Bank Co., Bank of Communications Co. и Shanghai Pudong Development Bank Co, входящих в топ-10 банков Китая. Все три банка отрицают проведение следствия в отношении них.

В конце июля военная разведка США сообщила, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие. По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации. В арсенале КНДР может быть от 20 до 60 ядерных бомб.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности. Как выяснил “Ъ”, Россия, Китай и Южная Корея готовились после завершения второго саммита направить в Совбез ООН предложение о частичном снятии санкций с Северной Кореи.

Подробнее о подготовке к встрече — в материале “Ъ” «Пхеньян помирят там, где Вашингтон повоевал».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя