США проверяют китайские банки на возможное финансирование ядерной программы КНДР

Администрация США изучает финансовые операции на сотни миллионов долларов трех крупных китайских банков, которые могут быть причастны к финансированию ядерной программы Северной Кореи, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на апелляционное заключение суда. Банки отрицают проведение расследования в отношении них.

По данным агентства, Государственный банк Северной Кореи мог использовать неназванную подставную китайскую компанию для экспорта угля и других полезных ископаемых, а полученный доход вложить в финансирование программы по созданию ядерного оружия.

В частности, власти изучают документы банков с 2012 по 2017 год. Агентство добавило, что правительство подозревает кредитные организации не в финансировании вооружения КНДР, а в том, что они могут хранить записи, которые прояснят подробности получения средств Северной Кореей на развитие ядерной программы.

В документе, по информации Bloomberg, три китайских банка не были названы, но агентство полагает, что речь идет о China Merchants Bank Co., Bank of Communications Co. и Shanghai Pudong Development Bank Co, входящих в топ-10 банков Китая. Все три банка отрицают проведение следствия в отношении них.

В конце июля военная разведка США сообщила, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие. По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации. В арсенале КНДР может быть от 20 до 60 ядерных бомб.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности. Как выяснил “Ъ”, Россия, Китай и Южная Корея готовились после завершения второго саммита направить в Совбез ООН предложение о частичном снятии санкций с Северной Кореи.

