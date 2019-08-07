Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте по делу об убийстве певца

Сотрудники правоохранительных органов провели в Твери следственный эксперимент вместе с подозреваемым в доме, где в был убит певец Михаил Круг в 2002 году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сестру исполнителя Ольгу Медведеву. «Приезжали сотрудники Следственного комитета, привозили подозреваемого»,— заявила госпожа Медведева.

Она добавила, что ее во время мероприятия ее попросили уйти из дома и забрать лишние вещи, которые могли помешать эксперименту.

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на дом исполнителя шансона в Твери было совершено нападение. Двое неизвестных проникли на третий этаж, напали на тещу Михаила Круга , а затем дважды выстрелили в самого певца . Жене исполнителя удалось скрыться в доме соседей, откуда она вызвала полицию. Михаил Круг смог также добраться до соседей, которые доставили его в больницу. Утром певец скончался. В 2008 году жена певца Ирина Круг опознала в задержанном участнике банды «Тверские волки» нападавшего на дом, однако доказать его причастность к убийству мужа не удалось