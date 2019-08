Ресторан на дому

В России набирают популярность сервисы доставки продуктовых рационов — наборов блюд на несколько дней, составленных с учетом потребности в калориях, требований здорового образа жизни и пр. Такие проекты, как Grow Food, Performance Food и «Яндекс.Шеф», становятся альтернативой самостоятельному заказу продуктов из интернет-магазинов и еды из ресторанов. В чем преимущества подобных сервисов для потребителей, разбирались «Деньги».

Доставкой продуктов и продуктов фастфуда на дом жителей крупных городов России уже не удивить. Но некоторые предприниматели столицы идут еще дальше. Теперь здесь можно заказать доставку настоящих полноценных ресторанных обедов на свой вкус. Шеф-повара разрабатывают рецепты рационов с учетом различных целей в зависимости от желания потребителя (похудеть, удержать текущий вес, набрать мышечную массу и пр.). Совместно с технологами компании организуют приготовление блюд на фабриках-кухнях, их упаковку и доставку. Часть сервисов, таких как «Яндекс.Шеф» и «Шефмаркет», доставляют фактически заготовки с подробной инструкцией для самостоятельной готовки дома. Как признают участники рынка, пока неясно, какое из направлений перспективнее, и всем им пока приходится активно конкурировать друг с другом, предлагая различные решения. Но найти универсальный подход, устраивающий всех потребителей, ни один из сервисов пока не может.

О востребованности сервисов по доставке рационов питания может говорить растущий в 2019 году интерес к этому бизнесу участников рынка. Тестирует подобный проект X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), внедрить аналогичный сервис может «Азбука вкуса», доставлять наборы продуктов начал «Вкусвилл».

По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, почти 70% заказов продуктовых наборов в денежном выражении (4,5 млрд руб. с НДС за 2018 год) приходится на пять крупнейших сервисов: Grow Food, Performance Food, «Шефмаркет», «Яндекс.Шеф» и Elementaree. Остальную долю рынка делят между собой примерно 20 компаний, среди которых — Just for You, GrinDin, Easy Meal, «Дома вкуснее», justfood и пр.

На всем готовом

Сервисы, как Grow Food, Performance Food, GrinDin и justfood, работают в схожей концепции. Компании позиционируют себя как поставщики готового здорового питания, в том числе для желающих сбросить вес и спортсменов. В зависимости от целей, количества калорий и пр. потребителю предлагаются различные варианты меню.

У Grow Food доступны тарифы от Super Detox (около 800 ккал в сутки, меню на один день состояло из гранолы, салатов, супа, куриной грудки и овощей на пару) до Power (примерно 2,5 тыс. ккал в сутки, в меню — шарлотка, каша, лапша, картофель, несколько видов мясных блюд и пр.). Super Detox рассчитан на шесть дней, стоимость со скидкой — 1–9 тыс. руб. Power на шесть дней обойдется в 6,3 тыс. руб., на 24 дня с учетом доступной скидки в 10% — 22,68 тыс. руб. Программы Performance Food рассчитаны на 900–6 тыс. ккал в день, стоимость в зависимости от меню — 1,5–2,3 тыс. руб. в день. Цены на дневные тарифы GrinDin на 900–2,2 тыс. ккал начинаются от 1,5–3,4 тыс. руб. Justfood предлагает четыре программы на 1,2–2,5 тыс. ккал в сутки по 6,7–8,2 тыс. руб. за пять дней. Доставка осуществляется по определенным дням, большинство сервисов работают в Москве и в ближайшем Подмосковье.

Как отмечает господин Бурмистров, на начальном этапе развития сервисов доставки комплексных рационов основную часть целевой аудитории составляли именно поклонники здорового образа жизни, заинтересованные в том числе в диетическом и спортивном питании. Сегодня же целевой аудиторией может считаться буквально каждый житель крупного города, утверждает один из основателей и СЕО Grow Food Даниэль Гальпер. По его данным, сейчас компания выполняет более 120 тыс. доставок в месяц. Как отмечает господин Гальпер, подобные сервисы позволяют сэкономить до 20 часов в неделю на походах по магазинам, готовке, мытье посуды и пр.

Кроме того, проекты позволяют экономить деньги, продолжает Даниэль Гальпер. «Допустим, вы хотите купить гранолу и йогурт на завтрак, филе курицы и булгур на обед и ужин, а также овощи для салата: вы потратите 1–1,3 тыс. руб., а пять блюд от Grow Food на день обойдутся в 683 руб.»,— говорит он. По словам топ-менеджера, снизить цены удается за счет IT-решений, оптимизации расходов на логистику и производство блюд.

Руководитель проекта по доставке готовых рационов сети «Вкусвилл» Владимир Фарафонов признает, что целевой аудиторией все же стоит считать офисных работников с доходом выше среднего, от 100 тыс. руб. в месяц. Даже в сегменте low-cost на готовые рационы в месяц уходят достаточно большие суммы — от 25 тыс. руб., подсчитал он. Но господин Фарафонов согласен, что сервис позволяет экономить до полутора часов в день, избавляя от походов в магазин, готовки и подсчета калорий. Стоимость рационов «Вкусвилла» — от 1,05–1,45 тыс. руб. в день в зависимости от набора. Михаил Бурмистров добавляет, что готовые рационы питания могут привести к снижению числа импульсных покупок и позволяют лучше прогнозировать и контролировать расходы на питание.

Доставка к плите

«Шефмаркет», «Яндекс.Шеф» и Elementaree устроены иначе. Компании доставляют наборы продуктов, расфасованные для приготовления конкретных блюд, с подробной инструкцией. Линейка из пяти ужинов на двоих от «Яндекс.Шефа» стоит от 2,8 тыс. до 4 тыс. руб. в зависимости от состава блюд. В меню — паста, бургер, рыбные и мясные блюда. Первый заказ из пяти блюд на двоих со скидкой 45% в Elementaree обойдется в 1,8 тыс. руб. последующие — в 3,3 тыс. руб. Есть возможность заказать продукты для приготовления не только основных блюд (рагу, овощи гриль, темпура из трески и пр.), но и супов, салатов, десертов и пр. В «Шефмаркете» наборы из пяти блюд на двух человек представлены по 2,7–3,4 тыс. руб. В меню есть рыбные и мясные блюда, салаты, лапша и пр. У «Яндекс.Шефа» и Elementaree есть бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу, «Шефмаркет» также работает в Нижнем Новгороде.

По словам CEO и основателя «Шефмаркета» Сергея Ашина, компания в основном ориентируется на людей, у которых есть потребность и желание готовить дома: в России это большая часть традиционных семей со средним доходом. Гендиректор «Яндекс.Шефа» Михаил Перегудов согласен, что около 60% аудитории сервиса — это семьи с детьми и жители больших городов со средним уровнем дохода.

По словам Михаила Бурмистрова, покупатели с определенными кулинарными способностями за счет подобных наборов могут сами готовить блюда, сравнимые по качеству и вкусу с ресторанными. При этом, отмечает он, расходы на еду будут в 1,5–2 раза меньше, чем при посещении заведений общепита, а питание может быть даже разнообразнее. По словам эксперта, как правило, в ресторанах есть весьма ограниченный перечень блюд, которые заказывают постоянные клиенты. Экономия достигается в том числе потому, что в процессе готовки не остается лишних продуктов, поясняет господин Ашин. Владимир Фарафонов говорит, что во «Вкусвилле» сейчас идут внутренние исследования и споры о том, какое направление может быть более интересным потребителям: доставка полностью готовой к употреблению еды или наборов для дальнейшей готовки.

В сервисе Delivery Club все же считают наиболее перспективным рынок доставки готовых блюд из ресторанов, поскольку он ориентирован на массового потребителя. Это позволяет быстро утолить голод, сэкономить время и обеспечивает большой выбор кухонь и блюд, перечисляют там. Кроме того, добавляют в Delivery Club, в меню обычных ресторанов тоже есть здоровое питание, которое удовлетворит потребности тех пользователей, которые следят за физической формой. В компании согласны, что потребители стараются сокращать время на бытовые нужды, но приготовление из наборов едва ли может стать для них привычкой.

Рационы будущего

По словам Владимира Фарафонова, основная аудитория сервисов по доставке готовых наборов продуктов и ингредиентов для готовки постоянно растет. Портрет потребителя будет меняться, считает он. Если сейчас среди клиентов преобладают состоятельные люди, то в будущем переходить на подобные сервисы будут и покупатели с меньшим доходом, также желающие экономить свое время, рассуждает топ-менеджер. Общий средний чек может действительно снижаться, соглашается Сергей Ашин. Кроме того, добавляет он, у потребителей появится больше возможностей по детальной настройке заказов.

Сервисы по доставке наборов для готовки становятся все более персонализированными, вторит Михаил Перегудов. Как отмечает Даниэль Гальпер, для клиентов Grow Food уже доступна возможность создания своего меню: покупатели могут самостоятельно добавлять, менять или удалять блюда из линейки питания. Просто вкусно готовить и вовремя доставлять еду уже недостаточно: у клиентов растет список требований к сервисам по доставке готового питания, говорит он.

Но, как указывают в аналитическом агентстве Data Insight, пока ни один из подобных сервисов так и не смог предложить решение, полностью устраивающее аудиторию, и со временем все они начинают терять покупателей. Основная проблема рынка доставки рационов заключается в коротком цикле работы с клиентом, полагает партнер Data Insight Федор Вирин: бизнес-модель предполагает сроки доставки в несколько месяцев или лет, на практике же с клиентом работают только один-два месяца. Лояльность к сервису невысокая, а клиенты переоценивают свою готовность питаться из наборов, заключает аналитик.

Анатолий Костырев