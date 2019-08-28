Инвестиции военного времени

Такого интенсивного бегства иностранных инвесторов с российского рынка акций не было два года. За летние месяцы из фондов, ориентированных на российский фондовый рынок, было выведено почти $700 млн. Нерезиденты встревожены обострением торгового спора между США и Китаем, который может привести к рецессии мировой экономики, поэтому выходят из фондовых рынков многих развивающихся стран. В качестве альтернативы выбирают американские и японские компании, а также облигации.

Летние месяцы стали провальными для российского фондового рынка, об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценкам «Денег», основанным на отчетах BCS Global Markets и Bank of America Merrill Lynch (учитывающих данные EPFR), суммарный объем иностранных инвестиций, выведенный из фондов, ориентированных только на российские акции, за два с половиной месяца, завершившихся 14 августа, составил почти $700 млн. Это худший результат с лета 2017 года, когда международные инвесторы забрали более $900 млн. В целом с начала года из российских фондов выведено более $1,5 млрд, что в полтора раза больше оттока за весь прошлый год.

Бегство иностранных инвесторов оказало негативное, но ограниченное влияние на динамику российских фондовых индексов. За неполные три месяца индекс РТС снизился на 3,6%, до 1242 пунктов, обновив четырехмесячный минимум. Рублевый индекс Московской биржи снизился менее значительно, всего на 2%, до отметки 2615 пунктов. По данным агентства Bloomberg, российские индексы в долларовом выражении продемонстрировали не самую худшую динамику среди индексов не только развитых, но и развивающихся стран. Сопоставимое снижение показывали фондовые индексы таких стран, как Великобритания и Испания, просевшие на 3,4–3,6%. Большинство остальных индикаторов развивающихся стран продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лучшие результаты у американских индексов, которые подросли на 5–6%.

Отток с развивающихся рынков

Движение средств в российских фондах отражает общий тренд на развивающихся рынках. По оценкам «Денег», за летние месяцы фонды, ориентированные на emerging markets, потеряли почти $20 млрд, что в шесть раз больше притока, зафиксированного за первые пять месяцев этого года. Столь стремительно международные инвесторы не сокращали вложения на рынках развивающихся стран уже четыре года. Летом 2015 года рынки были обеспокоены состоянием китайской экономики, которая демонстрировала признаки замедления роста, а также планами ФРС США ужесточить денежно-кредитную политику. В итоге четыре года назад за лето оттоки из фондов развивающихся стран составили почти $45 млрд.

Как и четыре года назад, беспокойство инвесторов связано с состоянием экономики — не только китайской, но и мировой. Ключевым риском с непредсказуемыми последствиями управляющие называют торговое противостояние между США и Китаем. Страхи инвесторов вполне обоснованны с учетом того, что в последние месяцы стороны обменялись взаимными санкциями. В мае президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импорт китайских товаров и услуг до 25% на общую сумму $200 млрд в год. В минувшем месяце было объявлено о 10-процентных пошлинах на товары из Китая стоимостью $300 млрд, правда, их введение было отложено с 1 сентября на конец года. Действия Вашингтона не остались без ответа со стороны Пекина. В ответ на первый пакет пошлин Китай объявил о повышении пошлин на американские товары на сумму $60 млрд, на второй — Народный банк Китая начал девальвировать юань.

Усиливали опасения инвесторов слабые статистические данные, выходящие в последние месяцы в США и Китае. В августе Национальное бюро статистики Китая сообщило о замедлении роста промышленного производства в июле до 4,8% — худшего показателя за последние 17 лет. Одновременно промпроизводство в США в июле снизилось на 0,2%, хотя аналитики ждали роста на 0,1%. Неудивительно, что в таких условиях каждый второй портфельный управляющий, опрошенный аналитиками Bank of America Merrill Lynch, в ближайшие 12 месяцев опасается рецессии в мировой экономике.

Сырьевая зависимость

Беспокойство инвесторов относительно состояния мировой экономики оказало негативное влияние на стоимость углеводородного сырья — ключевого экспортного товара России. В начале августа, по данным агентства Reuters, стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent опускалась ниже уровня $56 за баррель, минимального значения с начала года. Даже с учетом последующего отскока на 4% цены остаются на 10% ниже значений мая и на 22% — локального максимума, установленного в апреле ($75,6 за баррель).

В летние месяцы на рынке сложились идеальные условия для идеального шторма, считают российские управляющие. Обострение отношений между США и Китаем и падение цен на нефть произошло на фоне завершения периода отсечек дивидендных выплат, и российский рынок временно остался без внутренней поддержки. «Торговые войны не только создали общий негативный фон на всех рынках акций, но и привели к понижению прогноза по дивидендам. В таких условиях неудивительно, что инвесторы начали сокращать позиции в акциях, зафиксировав прекрасную прибыль, полученную на российском рынке акций с начала года»,— отмечает глава управления фондовых операций УК ТФГ Равиль Юсипов.

В ближайшие месяцы быстрого восстановления спроса на рублевые активы управляющие не ждут. «Скорее всего, на фоне продолжающейся неопределенности инвесторы продолжат сокращать вложения в акции и будут уходить в защитные активы»,— считает начальник департамента коллективных инвестиций «Газпромбанк — Управление активами» Роман Слюсаренко. Только в случае начала торговых переговоров между США и Китаем интерес инвесторов к акциям вырастет. Все понимают, что рано или поздно это произойдет, так как большая война не выгодна никому. «В среднесрочной перспективе у нерезидентов может восстановиться глобальный аппетит к риску, а значит, они начнут поиск доходных активов, и наш рынок вновь сможет набрать популярность»,— считает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Потери развивающихся рынков

Пессимистичные настроения инвесторов царили летом и на рынках развитых стран. По оценкам «Денег», суммарный отток из фондов developed markets за неполных три месяца составил почти $15 млрд, причем основной объем средств ($14 млрд) был выведен в последние четыре недели.

Отток средств с развивающихся рынков пришелся на европейские фонды ($25 млрд). С начала года инвесторы забрали из таких фондов почти $90 млрд. Это бегство вызвано снижающимися темпами роста экономики региона. По данным Статистического управления Европейского союза, экономика 19 стран еврозоны в целом во втором квартале выросла лишь на 0,2% относительно предыдущего квартала, значительно замедлив темпы роста после подъема на 0,4% в первые три месяца 2019 года. В годовом выражении ВВП еврозоны увеличился только на 1,1%. В это же время крупнейшая экономика региона — экономика Германии — сократилась. По данным Федерального статистического агентства ФРГ, ВВП Германии за второй квартал, по предварительным оценкам, снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП составил 0,4%.

«Инвесторы склонны пессимистично оценивать возможности экономики еврозоны и предполагают скорую рецессию, поэтому сокращают инвестиции в регионе»,— отмечает ведущий финансовый аналитик «Алор Брокер» Павел Веревкин.

Добавляют нервозности на европейском рынке усилившиеся в последние месяцы риски «жесткого» выхода Великобритании из состава Евросоюза. В июне в Лондоне был избран новый лидер Консервативной партии и премьер страны — им стал бывший глава МИДа и мэр Лондона Борис Джонсон. В ходе предвыборной гонки он неоднократно заявлял, что выведет королевство из ЕС со сделкой или без нее до 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

Часть средств, выведенных из европейских фондов, инвесторы вложили в фонды США и Японии. По оценкам «Денег», за лето в американские фонды поступило почти $2,7 млрд, в японские фонды инвесторы вложили почти $6 млрд. Высокий интерес к американским активам связан с все еще неплохим состоянием экономики США. «Как и прежде, Япония остается тихой гаванью для инвесторов, поэтому закономерно, что в периоды мировой нестабильности мы наблюдаем приток средств в ее активы»,— поясняет Павел Веревкин.

Остальная часть средств, выведенных из акций развивающихся и развитых стран, были инвестированы в облигации. По данным EPFR, за два с половиной месяца в фонды облигационного и денежного рынка поступило почти $390 млрд, причем только за последние четыре недели приток превысил $163 млрд.

Иван Евишкин